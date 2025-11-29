Il Bari dei De Laurentiis è un disastro | perde 5-0 a Empoli Luigi De Laurentiis obiettivo della contestazione
Il Bari ora è quartultimo in classifica con 13 punti. Peggio hanno fatto solo la Sampdoria che ne ha 10, il Pescara 9 e lo Spezia 8. A pari punto col Bari c’è il Sudtirol. La squadre dei De Laurentiis è contrastatissima in città. A Bari non ne possono più di loro ma l’imprenditoria locale strepita e basta, i piccioli per rilevare il club non li sborsa. E allora l’agonia è destinata a durare ancora a lungo. C’è una famiglia De Laurentiis a Napoli e un’altra a Bari. Le due famiglie non hanno alcun punto di contatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
