Giunta comunale sindaco nomina nuovo assessore | Ogni energia a disposizione della collettività
CEGLIE MESSAPICA - Il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano ha firmato il decreto (n.26 del 01122025) con cui è stata disposta la nomina di Giovanni Zizzi quale nuovo assessore della giunta comunale.Al nuovo componente dell'esecutivo, 49 anni e già consigliere comunale dal 31102023. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
