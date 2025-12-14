Dopo 72 anni di attività, la storica macelleria Malferrari chiude i battenti. La notizia è stata annunciata dalla stessa titolare, la signora Cristina, tramite un breve post su Facebook. La chiusura segna la fine di un'epoca per la comunità locale, che ha visto questa attività diventare un punto di riferimento nel tempo.

La storica macelleria Malferrari chiude. A renderlo noto è la titolare, la signora Cristina, con uno stringato post su facebook. "Dopo 72 anni – si legge sui social – dal 31 dicembre il negozio abbassa la serranda, grazie a tutti". In queste poche parole c’è tutto il senso di una storia che va avanti da decenni, da quando Adriano, padre di Cristina, bolognese di nascita, decise di aprire una macelleria equina, sfidando la concorrenza. "La decisione – rivela la signora Malferrari – non è frutto di una scelta avventata. L’anno scorso un mio familiare ha avuto problemi di salute, io stessa alla vigilia dei 66 anni ho qualche acciacco. Ilrestodelcarlino.it

La storica macelleria chiude dopo 72 anni - Cristina Malferrari, figlia del fondatore: "Di carne se ne vende sempre meno. ilrestodelcarlino.it