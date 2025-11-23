QUELLA SPORCA DOZZINA Iris ore 21.15 Con Lee Marvin, Charles Bronson e John Cassavetes. Regia di Robert Aldrich. Produzione USA 1967. Durata: 2 ore e 29 minuti LA TRAMA Durante la guerra dodici militari americani tutti condannati a morte per vari motivi ricevono una possibilità di salvezza. Partecipare a una missione suicida nella Francia occupata dai tedeschi.. Al durissimo maggiore Reisman viene dato l'incarico di fare una squadra di quel branco di carogne. La missione riuscirà, ma dei dodici ne scamperà solo uno PERCHE' VEDERLO perchè se non è il miglior film di guerra degli anni sessanta, poco ci manca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Quella sporca dozzina": la storia di 12 soldati americani