Quella sporca dozzina | la storia di 12 soldati americani

Liberoquotidiano.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

QUELLA SPORCA  DOZZINA  Iris  ore  21.15 Con Lee Marvin, Charles  Bronson e  John Cassavetes. Regia di  Robert Aldrich. Produzione USA  1967. Durata:  2 ore e 29 minuti LA TRAMA  Durante la guerra  dodici  militari americani tutti condannati  a morte per vari motivi ricevono una possibilità   di salvezza. Partecipare a una  missione suicida  nella  Francia  occupata dai tedeschi.. Al durissimo maggiore  Reisman  viene  dato  l'incarico di fare una squadra  di   quel  branco di  carogne. La  missione  riuscirà, ma   dei  dodici  ne scamperà solo uno PERCHE' VEDERLO   perchè  se  non è  il  miglior   film  di  guerra  degli anni sessanta, poco  ci  manca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

quella sporca dozzina la storia di 12 soldati americani

© Liberoquotidiano.it - "Quella sporca dozzina": la storia di 12 soldati americani

Argomenti simili trattati di recente

Sporca Dozzina 2025: cosa c’è nella tua frutta e verdura? Scopri la lista dei 12 prodotti con più pesticidi - Ogni anno l’Environmental Working Group (EWG), un’organizzazione americana per la difesa della salute ambientale, pubblica una lista chiamata “Dirty Dozen” (Sporca Dozzina). greenme.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sporca Dozzina Storia 12