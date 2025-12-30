Sessantacinque anni di storia | l’ultimo ballo della ‘famiglia’ Aln sulla Terni-Rieti-L’Aquila Passaggio di consegne epocale

Dopo 65 anni, la linea Terni-Rieti-L’Aquila si prepara a un importante cambio di gestione, segnando un momento significativo nella sua storia. Questo passaggio di consegne, accompagnato dall’aggiornamento degli orari di Trenitalia, rappresenta un momento di transizione che apre una nuova fase per questa tratta ferroviaria, storicamente affidabile e strategica per le comunità locali.

Un avvicendamento tracciato sull’orario ferroviario di Trenitalia che segna un passaggio epocale per la Terni-Rieti-L’Aquila. A partire da giovedì 1 gennaio infatti i Minuetti – a trazione diesel - inizieranno a circolare sul tracciato ferroviario dando così un nuovo impulso alla tratta a binario. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

