P ur essendo celebre per la sua chioma lunghissima e piena di fascino, Demi Moore riesce ad affascinare anche in versione short. Non il pixie cut indimenticabile di Ghost o del buzz cut di Soldato Jane, certo. Ma comunque, è un bob alla spalla che sprigiona potere e carattere indomito. Un cambiamento non indifferente per chi è abituata alle lunghezze che sfiorano il punto vita. Demi Moore, il ritorno della frangia (firmata Gucci) come ai tempi di “Striptease” X Il nuovo trasformismo di Demi. Nel suo ultimo post su Instagram, la star di The substance posa in completo rosa polvere (perfetto sfondo per il suo adorato Chihuahua Pilaf), sfoggiando a sorpresa un caschetto dalle punte arrotondate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La star è super elegante con il caschetto alla spalla e le unghie in tonalità champagne, perfette con il tailleur da power woman texana