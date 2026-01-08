Alla Golden Eve 2026 la star sfoggia un caschetto silver liscio con frangia aperta Un look glam sofisticato e luminoso proprio come lei

Alla Golden Eve 2026, Helen Mirren si distingue con un elegante caschetto silver liscio e una frangia aperta, riflettendo un’immagine sofisticata e luminosa. Premiata con il Cecil B. DeMille Award, l’attrice conferma il suo stile raffinato e senza tempo, incarnando un’icona di classe e naturalezza durante la cerimonia dei Golden Globes del 6 gennaio.

Premiata con il Cecil B. DeMille Award, Helen Mirren viene celebrata alla Golden Globes Golden Eve del 6 gennaio con un look da vera icona. Illuminata dal french bob impeccabile in tinta argento e dai gioielli di Margot McKinney, in perfetta sintonia con la sua presenza magnetica. Dama glamour a Cannes 2025: Helen Mirren porta in scena l'eleganza da lady inglese X Il primo red carpet del 2026. A Hollywood c'è chi lotta con i segni del tempo. E poi c'è chi diventa una musa di eterna ispirazione. Helen Mirren appartiene alla seconda categoria. A 80 anni (compiuti lo scorso 26 luglio) continua a incarnare un'eleganza disinvolta, fondata su una tinta silver luminosa e fiera, che sovverte le aspettative ancora un po' rassegnate riservate alle chiome silver fox.

‘Golden Eve’ Red Carpet Photos: Helen Mirren, Sarah Jessica Parker, ‘Love Island’s Olandria Carthen, ‘SNL’ Alum Ego Nwodim & More - Ahead of the 83rd Golden Globe Awards, the organization will honor Helen Mirren and Sarah Jessica Parker with two special awards. deadline.com

Sarah Jessica Parker Transforms the Golden Eve Celebration Into a Family Affair, Shines in Paolo Sebastian Dress - Sarah Jessica Parker channeled classic glamour with a touch of sparkle in a Paolo Sebastian couture dress for the Golden Eve event honoring the “Sex and the City” alum and Oscar- msn.com

