Il Comune vuole andare a canestro Si punta all’acquisto del ’Flaminio’ Operazione che vale sette milioni

Il Comune di Rimini si prepara a rilevare il palasport ’Flaminio’ dalla Provincia, un’operazione dal valore di sette milioni di euro. Con l’obiettivo di rafforzare le strutture sportive della città, i tempi sono maturi per questa acquisizione strategica, che potrà contribuire allo sviluppo del settore e offrire nuove opportunità per atleti e appassionati.

I tempi sono maturi. Il Comune di Rimini è pronto ad acquistare il palasport 'Flaminio' dalla Provincia. Un'operazione complessa e di cui si discute da anni. Ma adesso la strada per l'acquisizione sembra segnata. Specialmente dopo che la Provincia – proprietaria dell'impianto – ha inserito il palazzetto tra i " beni alienabili " nel nuovo piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. Un documento approvato qualche giorno fa in consiglio provinciale. E nel piano balza subito agli occhi come il 'pezzo pregiato' destinato alla vendita da qui al 2028 sia proprio il palasport.