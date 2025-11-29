Serie A si ferma un pupillo del fantacalcio | si teme un lungo stop

Brutte notizie per il Sassuolo e per i fantallenatori. Durante la partita contro il Como, il capitano del Sassuolo Domenico Berardi si è fermato per un problema muscolare. Il numero 10 neroverde ha lasciato il campo intorno al 50’ minuto, costringendo Fabio Grosso a sostituirlo con il giovane Volpato. Si teme uno stop abbastanza lungo. Infortunio Berardi, probabile problema al flessore della coscia sinistra: la situazione. L’infortunio di Domenico Berardi è avvenuto ad inizio ripresa, mentre il capitano tentava un’azione personale sulla out di destra. Il classe ’94 si è toccato subito la coscia destra dopo uno scatto, e con ampi gesti verso la panchina ha segnalato di non poter continuare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

