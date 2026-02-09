La seconda medaglia bergamasca è di Sara Conti | bronzo nel team event di pattinaggio artistico

La pattinatrice di Zanica, Sara Conti, conquista il bronzo nel team event di pattinaggio artistico ai Mondiali. La sua medaglia si aggiunge a quella di Sofia Goggia, portando a due il numero di medaglie bergamasche in questa giornata. La Conti ha dato il massimo sul ghiaccio, portando a casa un risultato importante per la sua regione.

Dopo Sofia Goggia, arriva Sara Conti. La giornata di domenica 8 febbraio ha regalato sei medaglie alla spedizione dell’Italia e due di queste, due bronzi, parlano bergamasco: la sciatrice di Astino nella discesa libera e la pattinatrice di Zanica nel team event di artistico. In coppia con Niccolò Macii, la 25enne orobica ha fatto parte della squadra insieme alla coppia di danza Charlene Guignard-Marco Fabbri, a Lara Naki Gutmann che ha gareggiato nel singolo femminile e da Daniel Grassl (programma corto) e Matteo Rizzo (programma libero) nel singolo maschile. Atleti che lavorano e si allenano sulla pista bergamasca dell’IceLab, centro di eccellenza.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

