La Nazionale di pattinaggio azzurra conquista una medaglia di bronzo nel Team Event, e anche Bergamo festeggia con Sara Conti. La giornata si rivela storica, con sei medaglie vinte in una sola giornata, un risultato che sorride a tutti gli atleti e agli appassionati italiani.

LA VITTORIA. Risultato incredibile per la squadra azzurra che corona una giornata da record per la Nazionale con sei medaglie in una sola giornata. La bergamasca ha dato il suo contributo in coppia con Niccolò Macii. L’Italia conquista il bronzo nel team event del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Dopo le prove delle coppie di danza (Charlene Guignard-Marco Fabbri), di artistico (Sara Conti-Niccolò Macii) e del singolo femminile (Lara Gutmann) e maschile (Matteo Rizzo) la squadra ha chiuso al terzo posto alle spalle degli Usa di Ilia Malinin e il Giappone. La Milano Ice Skating Arena è esplosa dopo l’esibizione di Matteo Rizzo nel singolo maschile, che ha praticamente assicurato il bronzo all’Italia nel team event del pattinaggio di figura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Medaglia di bronzo dell'Italia nel Team Event di pattinaggio: anche Bergamo gioisce con Sara Conti

Grande festa oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia di pattinaggio artistico conquista il bronzo nel Team Event ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

