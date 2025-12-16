Scherma i giovani della Discobolo lasciano il segno a Caltagirone

L’Asd Discobolo ha dato prova di talento e determinazione alla seconda prova regionale Gpg di scherma a Caltagirone, coinvolgendo numerosi giovani atleti provenienti da tutta Sicilia. La competizione, svolta al Palazzetto dello Sport, ha visto protagonisti giovani schermidori nelle discipline di sciabola, fioretto e spada, lasciando un segno positivo nel panorama regionale.

Buona prova per l’Asd Discobolo alla seconda prova regionale Gpg di scherma, disputata al Palazzetto dello Sport di Caltagirone, che ha visto la partecipazione di 210 giovani schermidori provenienti da tutta la Sicilia nelle discipline di sciabola, fioretto e spada.La società di Sciacca si è. Today.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scherma, i giovani della Discobolo lasciano il segno a Caltagirone - Alla seconda prova regionale Gpg ottimi risultati nella sciabola per la società di Sciacca con una vittoria, un secondo posto e altri piazzamenti nelle categorie giovanili ... today.it

Scherma: convocati 131 azzurrini per collegiali cadetti e giovani - Il sogno, che passerà per i Campionati Europei di Istanbul e arriverà fino ai Mondiali di Rio de Janeiro, nasce da qui. sportmediaset.mediaset.it

Nel fine settimana appena messo alle spalle, alcuni giovani atleti del Frascati Scherma hanno sfiorato una medaglia internazionale. #ilmamilio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.