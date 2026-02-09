Oriocenter sceglie di usare il cinema come modo per ascoltare e coinvolgere i giovani. Dopo aver sostenuto il cortometraggio Le Faremo Sapere, ora entra in corsa per il Premio David di Donatello. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto tra imprese e Generazione Z, portando il tema del lavoro fuori dai soliti canali e trasformandolo in un racconto condiviso.

ORIENTAMENTO. Dal sostegno al cortometraggio Le Faremo Sapere alla shortlist del Premio David di Donatello: Oriocenter investe nel cinema come spazio di ascolto e confronto tra imprese e Generazione Z, portando il tema del lavoro fuori dai canali tradizionali e dentro un racconto culturale condiviso. Portare il tema del lavoro, e in particolare del rapporto tra aziende e giovani, su un palcoscenico come quello del Premio David di Donatello non è un’operazione neutra. È una scelta. Una scelta che Oriocenter ha compiuto decidendo di sostenere un progetto cinematografico capace di raccontare una delle esperienze più delicate per la Generazione Z: il colloquio di lavoro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La scelta di Oriocenter come set: «Così facciamo esprimere i giovani»

Approfondimenti su Oriocenter Cinema

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Oriocenter Cinema

La scelta di Oriocenter come set: «Così facciamo esprimere i giovani»Dal sostegno al corto Le Faremo Sapere alla shortlist del Premio David di Donatello: investe nel cinema come spazio di ascolto ... ecodibergamo.it

Oriocenter, aperta la mostra d'arte Mi sono innamoratoOriocenter apre le proprie porte al mondo dell'arte con 'Mi sono innamorato', una mostra che segna un nuovo e significativo dialogo tra cultura visiva contemporanea e uno dei luoghi simbolo della quot ... ecodibergamo.it

Oriocenter | Bergamo facebook