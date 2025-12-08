Il Mercato in Piazza del Campo Giovani imprenditori toscani | Così ci facciamo conoscere
Siena, 8 dicembre 2025 – Se il buon Santa Clarus fosse sceso in città in questi giorni dell’Immacolata, come ci suggerisce il brano celeberrimo di Fred Coots e Haven Gillespie, non avrebbe fatto a meno di visitare il Mercato nel Campo che, ricordiamo, sarà aperto anche nella giornata di oggi fino alle 20. C’è aria di festa e ed è stata l’occasione per incontrare soprattutto giovani che si stanno mettendo in gioco, con attività originali e di assoluta genialità, ma sempre con il buon vecchio amore per le cose che necessitano arte e capacità. Non può passare inosservato lo stand di “Sustrail” ovvero abbigliamento e attrezzature per le avventure in natura e in città, anche per la macchina da cucire che continuamente lavora: “Abbiamo aperto ad aprile a San Miniato in piazza Togliatti – ci dicono Gianni Betti, Sofia Pianigiani e Niccolò Nardi – e trasformiamo prodotti non più utilizzabili, come corde e zaini, in accessori unici come portachiavi e borse, ma anche strumenti per le arrampicate senza trascurare l’abbigliamento per tutti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
