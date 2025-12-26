La Ruota della Fortuna Samira Lui in velluto per Natale Gerry Scotti torna indietro nel tempo
Gerry Scotti e Samira Lui hanno festeggiato il Natale in compagnia dell’affezionato pubblico di Canale 5: La Ruota della Fortuna è andata in onda anche giovedì 25 dicembre, portando nel salotto degli italiani gli auguri dei volti del programma dell’access prime time più seguito degli ultimi mesi. Una scelta, da parte di Mediaset, per premiare il lavoro di due professionisti e per regalare al pubblico a casa la serenità di un format storico in salsa natalizia. Look d’eccezione, una gara ben combattuta e tabelloni a tema: ecco cosa è successo. Samira Lui in velluto e gli auguri più belli. Orgoglioso ed emozionato: così Gerry Scotti ha dato il via alla puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda giovedì 25 dicembre con alcune parole volte proprio a ringraziare il suo pubblico: “Sono emozionato, quale occasione migliore per dirvi che siete la nostra grande famiglia, lo siete diventati. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui sul fidanzato: “Scappa finché sei in tempo”
Leggi anche: Gerry Scotti e La ruota della fortuna nel caos: c’entra Samira Lui
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in versione Babbo Natale: Una volta finito qui vado a lavorare.
La Ruota della Fortuna, Samira Lui in velluto per Natale. Gerry Scotti torna indietro nel tempo - Gerry Scotti e Samira Lui hanno festeggiato il Natale in compagnia dell’affezionato pubblico di Canale 5: La Ruota della Fortuna è andata in onda anche giovedì 25 dicembre, portando nel salotto degli ... dilei.it
La Ruota della Fortuna, Samira Lui “incoronata” da Nancy Comelli e il desiderio di Gerry Scotti diventa realtà - Emozioni e sorprese a La Ruota della Fortuna: nella puntata del 23 dicembre arriva Nancy Comelli, omaggio a Mike Bongiorno, clima natalizio e nuova vittoria per la campionessa Fortuna. quilink.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in versione Babbo Natale: "Una volta finito qui vado a lavorare" - La Ruota della Fortuna è in onda anche mercoedì 24 dicembre 2025, Gerry Scotti celebra così la vigilia di Natale in un inedito abito da Babbo Natale ... libero.it
Un terracinese alla Ruota della Fortuna Chi lo riconosce - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.