La Roma batte il Cagliari con due gol di Malen all’Olimpico, davanti a Totti. La squadra di Mourinho torna alla vittoria e si prende di nuovo il quarto posto in classifica.

Decisive due reti dell'olandese all'Olimpico, sotto gli occhi di Totti. ROMA - La Roma torna a vincere e aggancia di nuovo il quarto posto della classifica della Serie A. A sette giorni dal tonfo di Udine, i giallorossi stendono il Cagliari per 2-0, in casa, e raggiungono a quota 46 la Juventus, fermata sul 2 pari dalla Lazio ieri. In tribuna c'è anche Francesco Totti, al centro delle cronache dopo l'apertura di Claudio Ranieri per un suo ritorno in società. Gasperini lancia Pisilli dall'inizio e in attacco sceglie Pellegrini con Soulé e Malen. Per Pisacane assente Mina in difesa; davanti tridente Palestra-Kilicsoy-Esposito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Roma piega il Cagliari: doppietta di Malen e Juve agganciata

Approfondimenti su Roma Cagliari

La Roma batte il Cagliari con una doppietta di Malen e si avvicina alla Juve in classifica.

La Roma vince 2-0 contro il Cagliari grazie alla doppietta di Malen.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Rimonta e carattere: il Casalotti piega la Spes Boreale; Colpo Fiorentina contro la Roma, Juventus e Sassuolo senza sorprese, Milan ok; Serie A2 Tigotà – Doppia vetta in Pool Promozione: Brescia piega una super Trento, Costa Volpino espugna Fasano; A Buonalbergo c'è ViATor, il museo che riporta in cammino la Via Traiana: è Patrimonio Unesco la strada che unì Roma all’Oriente.

Malen fa ripartire la Roma: con una doppietta piega il Cagliari e aggancia la JuveIl Monday Night della 24ª giornata di Serie A vede la vittoria della Roma sul Cagliari all’Olimpico. La squadra di Gasperini supera 2-0 i sardi davanti al proprio pubblico e sotto agli occhi di France ... msn.com

La Roma piega il Cagliari: doppietta di Malen e Juve agganciataROMA - La Roma torna a vincere e aggancia di nuovo il quarto posto della classifica della Serie A. A sette giorni dal tonfo di Udine, i giallorossi stendono il Cagliari per 2-0, in casa, e raggiungono ... laprovinciacr.it

L' #Udinese piega la #Roma e i capricci-mercato di #Gasperini - Le #Pagelle - #sportpress24 facebook