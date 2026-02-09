La riserva strategica USA dei minerali critici e la sfida all’egemonia cinese

La corsa ai minerali critici nel sottosuolo si fa sempre più intensa. Stati Uniti e Cina si sfidano per controllare le riserve strategiche che potrebbero decidere le sorti della prossima guerra commerciale. Chi riuscirà a dominare questa risorsa preziosa? La competizione si gioca su più fronti, e il terreno è ancora tutto da esplorare.

Il tesoro minerario che si nasconde nel sottosuolo di diversi continenti è forse la frontiera più ambita da conquistare nella guerra commerciale tra superpotenze. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il lancio del Project Vault, un'iniziativa dal valore di diversi miliardi volta a plasmare uno scrigno di terre rare e altre risorse minerarie in grado di mettere al sicuro l'industria americana dalle turbolenze esterne. La Cina, nel 2025, ha chiuso gran parte dei suoi rubinetti quando, fino a poco tempo prima, era stata il principale esportatore globale di metalli preziosi. Nel mondo, in tanti si sono detti interessati al progetto statunitense, dimostrando che la sicurezza economica passa anche dal maneggiare gli elementi della tavola periodica.

