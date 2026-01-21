In caso di vittoria alla cerimonia ci sarà anche Andrea Bocelli

Ieri si è compiuto un passo importante per Ancona, avvicinandosi a un possibile successo. Le 10 finaliste sono state convocate per le audizioni pubbliche che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura. In caso di vittoria, sarà presente anche Andrea Bocelli, aggiungendo prestigio a questa importante occasione.

Ieri il primo, positivo step verso un trionfo mai come adesso alla portata per Ancona. Le 10 finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, in programma giovedì 26 e venerdì 27 febbraio presso la Sala Spadolini della sede del Ministero della cultura. A marzo verrà decretata la vincitrice. Seguendo un banale ordine alfabetico, Ancona sarà la seconda, dopo Anagni. Ogni candidata avrà la possibilità di illustrare nel dettaglio il proprio progetto e rispondere alle domande dei giurati. Per ciascun dossier le audizioni avranno una durata massima 60 minuti, di cui 30 per la presentazione del progetto e 30 per una sessione di domande da parte dalla Giuria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oltre a Laura Pausini, anche Andrea Bocelli sarà alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernaliOltre a Laura Pausini, anche Andrea Bocelli sarà presente alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026.

Leggi anche: Mondiali 2026, Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti della cerimonia dei sorteggi

