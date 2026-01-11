Oltre a Laura Pausini anche Andrea Bocelli sarà alla Cerimonia d' apertura delle Olimpiadi invernali

Da milanotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre a Laura Pausini, anche Andrea Bocelli sarà presente alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Il maestro si esibirà durante l’evento, previsto per il 6 febbraio 2026, contribuendo a rendere questa occasione un momento di grande rilevanza culturale e sportiva per l’Italia.

Il maestro Andrea Bocelli si esibirà alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026. Il suo nome si aggiunge a quello già confermato di Laura Pausini.La sua partecipazione rappresenta un ritorno nel contesto olimpico, dopo l’esibizione alla. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

