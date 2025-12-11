Don Cosimo Schena a La Rosa per presentare il suo libro Da quando ti ho trovato

Don Cosimo Schena sarà ospite a La Rosa di Brindisi per presentare il suo libro

In occasione della prima edizione di "Alla Rosa. c'è piaceri", la parrocchia San Francesco d'Assisi del quartiere La Rosa, a Brindisi, accoglierà una delle voci più seguite del cattolicesimo contemporaneo. Sabato 13 dicembre.

Le storie di natale di tempesta e Baloo di cosimo schena. I due protagonisti sono i due cani di Don Cosimo schena. Può piacere a qualcuno che ha dei bambini piccoli

"Da quando ti ho trovato": il nuovo libro di don Cosimo Schena e Tempesta, una storia d'amore che guarisce - In libreria "Da quando ti ho trovato", il libro di don Cosimo Schena scritto con la sua cagnolina Tempesta.

Dal 9 dicembre arriva in radio "Resta qui è Natale" il nuovo singolo di Don Cosimo Schena, brano intimo e luminoso è già disponibile in digitale