Perché Santa Barbara è la patrona dei Vigili del Fuoco ma anche artificieri e Marina Militare

Santa Barbara, la martire cristiana celebrata il 4 dicembre, è la patrona dei Vigili del Fuoco per la sua tragica storia, legata in qualche modo alle fiamme. Imprigionata dal padre pagano Dioscuro in una torre, Santa Barbara si convertì al cristianesimo e rifiutò di rinunciare alla sua fede. La leggenda narra che, per poter pregare indisturbata, fece costruire tre finestre nella torre, in onore della Santissima Trinità. Il padre, furioso, la fece torturare a più riprese e poi uccidere, nel 306 dopo Cristo, su di una pira ardente. Ma il destino volle che, subito dopo il martirio della figlia, un fulmine colpisse e uccidesse l'uomo crudele.

