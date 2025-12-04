Chieti celebra Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco FOTO

Una ricorrenza importantissima per tutti i vigili del fuoco quella che si è celebrata nella mattinata del 4 dicembre in onore della loro patrona Santa Barbara.La cerimonia si è tenuta nella sede centrale dei vigili del fuoco di Chieti dove hanno presenziato il prefetto Gaetano Cupello, il sindaco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti celebra Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco [FOTO]

Approfondisci con queste news

Il 5 dicembre Chieti celebra il centenario della scomparsa di Costantino Barbella con un evento dedicato alla sua figura artistica e umana, alla presenza di studiosi, rappresentanti culturali e autorità locali. Al Museo Barbella si alterneranno interventi, letture e - facebook.com Vai su Facebook

Chieti celebra Santa Barbara: onori e cerimonia per i Vigili del Fuoco - Questa mattina presso la sede centrale dei Vigili del Fuoco di Chieti si è svolta la cerimonia in onore ... Da abruzzolive.it

il 4 dicembre si celebra Santa Barbara: storia, martirio e devozione dei fedeli - Scopri la storia di Santa Barbara, protettrice di vigili del fuoco, marinai e minatori, tra martirio, simboli e celebrazioni tradizionali. Lo riporta alfemminile.com

Messina celebra Santa Barbara, patrona dei "servitori dello Stato". Messa solenne in Cattedrale - Stamattina alle 11, nella basilica cattedrale di Messina, il Corpo dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare e della Arma di Artiglieria dell’Esercito ... Scrive messina.gazzettadelsud.it

Chieti, la festa di Santa Barbara al comando dei Vigili del Fuoco - Questa mattina al comando provinciale di Vigili del Fuoco a Chieti, si sono svolte la celebrazioni per la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Secondo chietitoday.it

Santa Barbara, manifestazioni nei due capoluoghi - Celebrazioni della patrona dei Vigili del Fuoco anche per coltivare la memoria di chi ha dato la vita in servizio ... Come scrive rainews.it

Santa Barbara/ Oggi, 4 dicembre si celebra la patrona di Montecatini Terme - La Beata viene considerata la Patrona di Montecatini Terme. ilsussidiario.net scrive