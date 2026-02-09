La prima cannonata di Vannacci alla maggioranza di Meloni | governo verso la mozione di fiducia sull’Ucraina

Questa mattina, in Parlamento, Vannacci ha rivolto la sua prima critica alla maggioranza di Meloni. La sua presenza nel gruppo misto, insieme a Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, ha segnato un nuovo passo nel dibattito sulla mozione di fiducia sull’Ucraina. La situazione si fa sempre più tesa, con i deputati che si preparano a votare.

La confluenza nel gruppo misto dei deputati di «area Vannacci », Rossano Sasso ed Edoardo Ziello (Pozzolo era già lì dopo l’espulsione da FdI) è stata proclamata all’apertura dei lavori parlamentari di oggi, 9 febbraio. Ed entro poche ore, Futuro Nazionale ha creato il primo incidente, così pericoloso da costringere il governo Meloni a ipotizzare – ma più fonti confermano ad Open che la decisione è sostanzialmente presa – di porre la questione di fiducia per evitare incidenti sul decreto Ucraina, quello che invia armi ed aiuti umanitari ed è stato oggetto di una lunga trattativa prima dell’approvazione in consiglio dei ministri.🔗 Leggi su Open.online

Il governo si appresta a porre la questione di fiducia sulla legge di Bilancio alla Camera, senza apportare modifiche.

In un contesto politico segnato da tensioni interne, il ministro Crosetto si è espresso in Aula, mentre i team di Vannacci chiedono al governo di modificare la propria posizione.

La prima cannonata di Vannacci alla maggioranza di Meloni: governo verso la mozione di fiducia sull’UcrainaLa conversione del decreto che invia armi a Kiev rischia di passare con numeri limitati a Montecitorio. Decisivo l'emendamento soppressivo dei parlamentari vicini al generale ... open.online

“Il generale Vannacci Non lo sento da prima di Natale”. E’ lapidario Umberto Fusco, ex senatore della Lega e fondatore dell’associazione “Noi con Vannacci”. facebook

Vannacci prima prova di esistenza in vita. Emendamento per bloccare le armi all’Ucraina. I Russi adesso hanno il loro attache’ parlamentare privato. Altro che fedeltà alla Lega, ciò che manca è la fedeltà alla Patria. x.com