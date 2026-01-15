Ucraina | PDe Luca ' Vannacci e Lega si dissociano da governo Meloni senza credibilità'

In un contesto politico segnato da tensioni interne, il ministro Crosetto si è espresso in Aula, mentre i team di Vannacci chiedono al governo di modificare la propria posizione. La Lega e Vannacci si dissociano dal governo, mentre De Luca critica la credibilità di Meloni. Questi sviluppi evidenziano le difficoltà di un governo che deve affrontare divergenze e sfide nel gestire la situazione in Ucraina.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Mentre il ministro Crosetto parla in Aula, i team di Vannacci chiedono al governo di cambiare linea proprio sulla posizione del ministro. Vannacci è della Lega e la Lega ha un segretario che è vicepremier di questo governo. Le divisioni sono evidenti e mettono in discussione la linea stessa dell'esecutivo, diviso e incapace di pesare nei tavoli internazionali. Con che faccia Meloni va all'estero proprio in questi giorni, mentre la sua maggioranza è spaccata in Italia? Con quale credibilità può prendere impegni?". Così il capogruppo Pd nella Commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca.

