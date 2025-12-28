Manovra verso la fiducia alla Camera senza modifiche Nel 2019 Meloni attaccava | Dov’è la democrazia se il Parlamento non può discutere la legge di Bilancio?

Il governo si appresta a porre la questione di fiducia sulla legge di Bilancio alla Camera, senza apportare modifiche. Nel 2019, Meloni criticava questa pratica, sottolineando l’importanza del dibattito parlamentare. Con tempi ristretti, il Parlamento sarà chiamato a votare un provvedimento fondamentale senza possibilità di approfondirne i contenuti o discuterne le eventuali modifiche, evidenziando le sfide di un processo rapido e stringente.

Il governo si prepara a porre la questione di fiducia sulla legge di Bilancio anche alla Camera. Che, visti i tempi strettissimi, dovrà votare il provvedimento più importante dell’anno senza poterlo modificare né esaminare in profondità. Un pessimo modus operandi che va avanti identico da anni, sempre censurato dalle opposizioni pro tempore e accettato come un dato di fatto dall’esecutivo in carica. Il Pd, durante l’esame in commissione Bilancio prima dell’approdo in Aula, ha messo in evidenza il cortocircuito: il deputato Claudio Mancini ha fatto partire un video del 2019 ( vedi sotto ) in cui Giorgia Meloni, ai tempi della sua militanza nei banchi dell’opposizione a Montecitorio, lamentava alzando la voce l’esame di fatto monocamerale del ddl di Bilancio per il 2020: “Dov’è la democrazia parlamentare se il Parlamento non può discutere la legge di Bilancio?”, diceva all’epoca la leader di FdI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

