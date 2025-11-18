il fallimento della nuova produzione di amazon dal costo di 200 milioni dedicata a james bond

Il progetto Citadel, finanziato con un investimento di oltre 200 milioni di dollari, nasce come una delle più grandi scommesse di Amazon Prime Video nel settore delle produzioni originali. L’obiettivo era creare un franchise di alto profilo in grado di competere con iconiche serie di spionaggio come James Bond. I primi segni di difficoltà, associate a costi elevati e criticità di realizzazione, hanno messo in discussione il successo di questa strategia. In questo articolo, si analizzano gli aspetti principali del progetto, dalla sua genesi ai motivi del suo fallimento, incluse le cancellazioni delle spin-off internazionali e le prospettive future. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

