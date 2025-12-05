Lexus riaccende il mito LFA la nuova supercar sarà elettrica Toyota presenta anche GR GT e GR GT3 – FOTO

‹ › 1 5 toyota e lexus. ‹ › 2 5 toyota e lexus. ‹ › 3 5 lexus lfa concept. ‹ › 4 5 lexus lfa concept. ‹ › 5 5 lexus lfa concept. A quindici anni dal debutto della LFA originale, Lexus torna a parlare il linguaggio delle supercar presentando la LFA Concept, una coupé completamente elettrica presentata insieme ai nuovi modelli Toyota GR GT e GR GT3 nell’ambito della strategia sportiva di Toyota Gazoo Racing. Il nome è importante: la prima LFA, prodotta in 500 esemplari, viene ancora oggi ricordata per il suo V10 aspirato da 4,8 litri, per la risposta immediata dell’acceleratore e per un sound che è diventato parte del suo mito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lexus riaccende il mito LFA, la nuova supercar sarà elettrica. Toyota presenta anche GR GT e GR GT3 – FOTO

