La nostra fede è il nazismo dopo la lista stupri nei bagni del Giulio Cesare svastiche e croci celtiche

Studenti e insegnanti del liceo Giulio Cesare a Roma hanno scoperto simboli e frasi che inneggiano al fascismo e al nazismo sui muri e sulle porte dei bagni. Tra disegni, svastiche e croci celtiche, si leggono anche frasi come

Disegni, simboli, frasi. Inni al fascismo e al nazismo. È quanto si può leggere sulle porte e sui muri dei bagni del liceo Giulio Cesare a Roma, come segnalato a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Giulio Cesare

Il clima nelle scuole del veronese resta teso dopo gravi episodi di vandalismo e intimidazioni, tra cui scritte ingiuriose nei confronti di un insegnante e attacchi con simboli xenofobi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giulio Cesare

Argomenti discussi: La trentesima Giornata mondiale della vita consacrata - La luce che giunge nell’attesa; La fede nel futuro e la fiducia in noi stessi. Perché Draghi a Lovanio parlava a ciascuno di noi; Giordania, un centro di carità e di fede nel cuore di Anjara; Intervista a Don Lorenzo Bruni, nuovo parroco in solido di Centobuchi: tra vocazione, fede, stile e sfide.

La nostra fede è il nazismo, dopo la lista stupri nei bagni del Giulio Cesare svastiche e croci celticheDisegni, simboli, frasi. Inni al fascismo e al nazismo. È quanto si può leggere sulle porte e sui muri dei bagni del liceo Giulio Cesare a Roma, come ... fanpage.it

EUROPA/ROMANIA - La nostra fede è la nostra vita. La testimonianza del Beato Cardinale Iuliu Hossu al centro della IV edizione del Campo missionarioCetatea de Balt? (Agenzia Fides) - La nostra fede è la nostra vita. Questa frase suggestiva ha rappresentato il filo conduttore della IV edizione del campo missionario svoltosi agli inizi di luglio ... fides.org

Bari, al via ai doppi turni al Giulio Cesare-Romanazzi: «Per noi genitori di alunni disabili è un danno» VIDEO x.com

Gli studenti dei licei Giulio Cesare e Romanazzi protestano a Bari contro i doppi turni e la carenza di spazi, chiedendo interventi immediati facebook