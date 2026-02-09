La nostra fede è il nazismo dopo la lista stupri nei bagni del Giulio Cesare svastiche e croci celtiche

Studenti e insegnanti del liceo Giulio Cesare a Roma hanno scoperto simboli e frasi che inneggiano al fascismo e al nazismo sui muri e sulle porte dei bagni. Tra disegni, svastiche e croci celtiche, si leggono anche frasi come

Disegni, simboli, frasi. Inni al fascismo e al nazismo. È quanto si può leggere sulle porte e sui muri dei bagni del liceo Giulio Cesare a Roma, come segnalato a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

I docenti del liceo Giulio Cesare di Roma sulla ‘lista degli stupri’: “Scritta inqualificabile, faremo la nostra parte”

Dopo la lista stupri, attacchi con svastiche e scritte ingiuriose nei confronti di un prof nei bagni di una scuola

Il clima nelle scuole del veronese resta teso dopo gravi episodi di vandalismo e intimidazioni, tra cui scritte ingiuriose nei confronti di un insegnante e attacchi con simboli xenofobi.

