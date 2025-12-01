I docenti del liceo Giulio Cesare di Roma sulla ‘lista degli stupri' | Scritta inqualificabile faremo la nostra parte

"Bisogna ripartire insieme con maggiore forza e consapevolezza, come docenti siamo disponibili a fare la nostra parte", le parole di professori e professoresse del liceo Giulio Cesare affidate a una lettera dopo la "lista stupri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Studenti: "Si pensa solo a tutela scuola" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. tg24.sky.it scrive

Lista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma: preside convocata in Questura, sospetti su un 14enne - L'ipotesi è che sia stato un 14enne spinto da studenti più grandi a scrivere la lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma ... fanpage.it scrive

Lista degli stupri in un liceo a Roma, condanna unanime dei docenti per le scritte lesive: valorizzata la risposta della comunità scolastica contro la violenza di genere - I docenti del liceo Giulio Cesare di Roma hanno diffuso una nota congiunta in cui dichiarano la «più ferma e severa condanna per la scritta inqualificabile apparsa su un muro del bagno del nostro lice ... Segnala orizzontescuola.it

"Lista stupri" al liceo Giulio Cesare, ascoltata la preside. I docenti: "Scritta inqualificabile" - La dirigente sentita dagli investigatori che stanno indagando su quanto comparso sul muro di uno dei bagni della scuola ... Riporta romatoday.it