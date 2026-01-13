Storica azienda cesenate di disinfestazione passa in mano francese | acquisita da una multinazionale
Dodo Srl, storica azienda cesenate specializzata in disinfestazione, derattizzazione e igiene ambientale, è stata acquisita dal gruppo multinazionale francese Elis. Con oltre trent’anni di esperienza, la società continuerà a offrire i propri servizi, integrandosi nella rete europea di un’organizzazione leader nel settore. Questa operazione segna un’importante evoluzione per Dodo Srl, mantenendo la sua presenza sul territorio e rafforzando la propria posizione nel mercato dei servizi ambientali.
Dodo Srl, società con sede a Cesena attiva da oltre trent’anni nei servizi di disinfestazione, derattizzazione, allontanamento volatili e igiene ambientale, è entrata a far parte del gruppo multinazionale francese Elis, uno dei principali operatori europei nei servizi alle imprese, a seguito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
