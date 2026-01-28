Investe 40 mila euro in un sito di trading perde tutto e viene indagato per riciclaggio

Un uomo ha investito 40 mila euro in un sito di trading online. Dopo aver perso tutto, è stato messo sotto indagine per riciclaggio. La vicenda si è svolta rapidamente, lasciando tutti a chiedersi come sia finita in questa situazione complicata.

Secondo l’accusa un quarantenne genovese avrebbe fatto transitare sul proprio conto 6.500 euro destinati a una piattaforma online. L’uomo si difende: "Sono stato truffato" Ha investito 40 mila euro su un sito di trading online, ha perso tutto ed è finito sotto indagine per riciclaggio. È quanto è accaduto a un quarantenne genovese che nel 2023, navigando online, si era imbattuto in una piattaforma che prometteva guadagni facili e rendimenti elevati. L'uomo ha investito una prima somma di 20 mila euro, dopo pochi giorni un sedicente broker finanziario della piattaforma gli avrebbe mostrato un grafico facendogli credere che l'investimento gli aveva già fruttato 50 mila euro.🔗 Leggi su Genovatoday.it

