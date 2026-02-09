La Toscana piange la scomparsa di Antonino Zichichi. Il fisico e divulgatore scientifico aveva 85 anni ed era molto stimato sia in Italia che all’estero. Molti amici e colleghi lo ricordano come un uomo appassionato, capace di avvicinare il pubblico alla scienza con semplicità e entusiasmo. La sua morte ha suscitato un’ondata di dolore e ricordi affettuosi.

Firenze, 9 febbraio 2026 – “Con profondo cordoglio apprendo della scomparsa del professor Antonino Zichichi, eminente fisico e straordinario divulgatore scientifico, che ha lasciato un segno indelebile nella comunità accademica e scientifica internazionale”. Così l’assessora alla cultura, università e ricerca Cristina Manetti sulla morte dell'illustre fisico. “La sua carriera - prosegue Manetti, - caratterizzata da contributi fondamentali alla fisica nucleare e subnucleare e dallo studio dell’antimateria, è stata accompagnata da un instancabile impegno nella cooperazione scientifica globale, anche attraverso la fondazione del World Lab, con l’obiettivo di promuovere la ricerca e la conoscenza come strumenti di sviluppo e dialogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La morte di Antonino Zichichi e il cordoglio della Toscana. Manetti: “Fisico e divulgatore straordinario”

Approfondimenti su Antonino Zichichi

È morto oggi Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani e volto noto della divulgazione scientifica.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Antonino Zichichi

Argomenti discussi: Messina. Quattro rinvii a giudizio per la morte di Antonino Giannetto, precipitato da un ponteggio nel 2021; La morte dell'ispettore Raciti durante Catania-Palermo: causa dello Stato nei confronti di Speziale, udienza rinviata; Lutto: è morto l’ingegnere Antonino Raso; Cade dal ponteggio nel sottotetto di Fiumara Guardia: dopo cinque anni in 4 a processo per la morte di Giannetto.

Antonino Zichichi è morto a 96 anni chi era, carriera e cause della scomparsa del fisico italianoLa morte di Antonino Zichichi, avvenuta all’età di 96 anni, chiude una delle pagine più lunghe e discusse della scienza italiana. Fisico di fama ... ilsipontino.net

È morto Antonino Zichichi, il fisico delle particelle che sfidò superstizioni e astrologiaSi è spento a 96 anni il celebre scienziato italiano che definiva astrologia e superstizioni una Hiroshima culturale ... ilfattoquotidiano.it

Addio ad Antonino Zichichi. Scienziato coraggioso, mente lucidissima, intellettuale libero e controcorrente. Esempio raro di eccellenza e indipendenza di pensiero. Un grande italiano. x.com

DIEGO FUSARO: Antonino Zichichi se ne è andato __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci facebook