La Mens Sana scende in campo questa sera contro l’Olimpia Legnaia in una trasferta importante. È la prima partita fuori casa del mese di febbraio, prima di tornare a giocare al PalaEstra per tre partite consecutive. La squadra di Vecchi cerca una vittoria che possa rafforzare la difesa e mettere pressione sulla squadra avversaria. La partita si preannuncia impegnativa, ma i giocatori sono determinati a fare bene.

Prima trasferta (e unica) nel mese di febbraio per la Mens Sana che poi avrà tre impegni al PalaEstra di fila contro Gran Torino (sabato 14), Virtus (domenica 22) e Arezzo (sabato 28). Oggi a Firenze contro l’Olimpia Legnaia servirà una gara solida da parte dei biancoverdi contro un avversario di livello e che spesso nel suo campo ha messo in difficoltà formazioni sulla carta più attrezzate. "Sicuramente è una partita difficile perché in trasferta e contro una squadra che dopo qualche difficoltà ha trovato il giusto equilibrio ed è cresciuta tantissimo tenendo il passo delle prime in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Mens Sana all’assalto dell’Olimpia Legnaia. Vecchi: "Test importante per la nostra difesa"

Approfondimenti su Mens Sana Olimpia

Alle 18, la Mens Sana affronta l’Etrusca San Miniato in una partita importante, secondo quanto dichiarato da coach Vecchi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mens Sana Olimpia

Argomenti discussi: Basket Serie B Interregionale: La Mens Sana a Firenze per la sfida all’ Olimpia Legnaia; La Mens Sana travolge Borgomanero: finisce 107-72; La valanga Mens Sana si abbatte su Borgomanero; Una Mens Sana strepitosa asfalta Borgomanero.

Mens Sana concentrata su Legnaia. Jokic: I nostri tifosi ci aiuterannoVigilia di partita per la Mens Sana che domani sarà ospite dell’Olimpia Legnaia a Firenze. Una gara difficile, contro ... lanazione.it

Basket Serie B Interregionale: La Mens Sana a Firenze per la sfida all’ Olimpia LegnaiaAlla vigilia del match il Coach della Note di Siena Mens Sana Basketball Federico Vecchi ha presentato la partita contro l’Olimpia Legnaia, in programma al PalaFilarete di Firenze, domani domenica 8 f ... antennaradioesse.it

Legnaia - Mens Sana e il Derby Virtus-Costone in Serie B Interregionale facebook