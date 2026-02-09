Giovanni Franzoni la mamma Irene racconta i sacrifici economici fatti

Irene, la mamma di Giovanni Franzoni, rompe il silenzio e racconta i sacrifici economici fatti negli anni. Lo fa dopo che si sono riproposte le polemiche sulla vicenda del figlio, coinvolto in un caso che ha fatto discutere molto in città. Irene spiega come, pur con difficoltà, abbiano sempre messo avanti la famiglia, rinunciando a molte cose per cercare di tenere tutto a galla. Ora, con le nuove polemiche, sente il bisogno di chiarire e di far conoscere quanto hanno sofferto e quanto hanno dato per il loro Giovanni.

Irene, mamma di Giovanni Franzoni, fa un salto nel passato e racconta i sacrifici economici fatti per poter permettere ai suoi figli di allenarsi. Tra gli azzurri favoriti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 c'è senza dubbio Giovanni Franzoni. Il campione di scii proprio oggi disputerà una nuova gara e tutti sono in attesa di scoprire cosa accadrà. Mentre aspettiamo il risultato, nelle ultime ore Irene, mamma di Franzoni, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Nel corso della chiacchierata, la madre dello sciatore ha fatto un tuffo nel passato, rivivendo i giorni in cui Giovanni e suo fratello Alessandro erano solo degli adolescenti.

