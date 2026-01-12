' Il cielo degli orsi' spettacolo di teatro d' ombre attore e danza a Cascina
Domenica 18 gennaio alle ore 17:30, La Città del Teatro presenta
Domenica 18 gennaio alle ore 17:30, la rassegna Domenica a Teatro de La Città del Teatro ospita "Il cielo degli orsi", uno spettacolo di Teatro Gioco Vita pensato per bambini dai 3 anni, che unisce teatro d’ombre, teatro d’attore e danza in un racconto poetico e coinvolgente.Il cielo degli orsi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
