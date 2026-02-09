La lite il tradimento e il pugno | tutte le bugie dell' assassino di Zoe

Alex Manna ha raccontato ai carabinieri di Asti di aver ucciso Zoe Trinchero dopo una lite e un tradimento. La sua versione dei fatti è piena di incongruenze e passaggi poco chiari. Il ragazzo di 20 anni si è lasciato andare a dettagli che non tornano, e gli inquirenti stanno cercando di capire cosa ci sia dietro questa tragedia. La vicenda ha scosso la piccola comunità, ancora incredula di fronte a questa drammatica svolta.

È una confessione costellata da incongruenze e passaggi poco chiari, quella che Alex Manna, 20 anni a marzo, ha reso ai carabinieri di Asti su come e perché avrebbe ucciso Zoe Trinchero, la diciassettenne della quale si sarebbe invaghito senza essere corrisposto. A confermarlo è lo stesso avvocato, Patrizia Gambino che oggi (lunedi 9 febbraio) incontrerà il suo assistito, per riascoltare la sua versione dei fatti e quindi impostare la difesa. «Il ragazzo è profondamente scosso - ha spiegato il legale -. Nella confessione data agli inquirenti ci sono molti approfondimenti da compiere, ma questo dovrà farlo la procura». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

