La Liga | Real battuto dal Celta Vigo il Barça allunga a +4 Atletico battuto a Bilbao

Nel turno infrasettimanale della Liga, il Real Madrid subisce una sconfitta contro il Celta Vigo, mentre il Barcellona allunga il vantaggio a quattro punti. L'Atletico Madrid, invece, viene sconfitto a Bilbao, riaccendendo le tensioni nella corsa al titolo. La stagione si fa sempre più emozionante, con risultati che cambiano le gerarchie in classifica.

Madrid (Spagna) 8 dicembre 2025 - I risultati del mini turno infrasettimanale sembrava aver riacceso la lotta per il titolo, ma questo Madrid non è più solido come a inizio campionato. Il Barcellona sembra esser tornato la macchina da gol perfetta dello scorso anno, mentre la magia Xabi Alonso pare finita a Madrid. Il Barça vince, il Real invece viene battuto e la classifica ora vede i blaugrana volare a +4 sui Blancos. La partita in meno mette ora il Villarreal a portata di sorpasso ai danni delle Merengues. Battuto ancora l' Atletico Madrid, caduto a Bilbao contro l' Atheltic Club. L'esito delle partite del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

