La Liga | Real battuto dal Celta Vigo il Barça allunga a +4 Atletico battuto a Bilbao
Nel turno infrasettimanale della Liga, il Real Madrid subisce una sconfitta contro il Celta Vigo, mentre il Barcellona allunga il vantaggio a quattro punti. L'Atletico Madrid, invece, viene sconfitto a Bilbao, riaccendendo le tensioni nella corsa al titolo. La stagione si fa sempre più emozionante, con risultati che cambiano le gerarchie in classifica.
Madrid (Spagna) 8 dicembre 2025 - I risultati del mini turno infrasettimanale sembrava aver riacceso la lotta per il titolo, ma questo Madrid non è più solido come a inizio campionato. Il Barcellona sembra esser tornato la macchina da gol perfetta dello scorso anno, mentre la magia Xabi Alonso pare finita a Madrid. Il Barça vince, il Real invece viene battuto e la classifica ora vede i blaugrana volare a +4 sui Blancos. La partita in meno mette ora il Villarreal a portata di sorpasso ai danni delle Merengues. Battuto ancora l' Atletico Madrid, caduto a Bilbao contro l' Atheltic Club. L'esito delle partite del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L'immagine che sintetizza quanto faccia male il KO di ieri del Real al Bernabeu. Sconfitta secca per 0-2 contro la decima della Liga, 2 espulsi, 1 sola vittoria nelle ultime 5 di campionato, -4 dal Barcellona. Un disastro.
#Laporta incendia la Liga, ora Barcellona e Real Madrid fanno a botte: "Arbitri con voi da una vita"
