La Juventus riacciuffa la Lazio nel recupero | 2-2 in rimonta allo Stadium

La Juventus recupera un pareggio difficile contro la Lazio nello stadio di Torino. La squadra di casa ha rischiato di perdere, ma nel finale ha trovato il gol che ha fissato il risultato sul 2-2. La Lazio ha avuto diverse occasioni per chiudere la partita, ma non è riuscita a sfruttarle e alla fine si è fatta rimontare. Una partita combattuta, che lascia molti tifosi con il fiato sospeso.

Torino 8 febbraio 2026 – La Lazio spreca le sue occasioni di chiudere i conti e alla fine viene agguantata nel finale. Finisce 2-2 in una gara spettacolare la sfida della domenica sera tra la Juventus e i biancocelesti. Gli ospiti trovano un clamoroso doppio vantaggio tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, con le reti di Pedro e Isaksen. I bianconeri reagiscono con grande qualità e ferocia agonistica: McKennie accorcia le distanze, poi Kalulu mette la firma sul pari juventino. Parità alla fine dopo un bellissimo duello tecnico e tattico tra i due allenatori toscani sulle due panchine dei club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Juventus riacciuffa la Lazio nel recupero: 2-2 in rimonta allo Stadium Approfondimenti su Juventus Lazio Diretta gol Serie A LIVE: Juventus Lazio 2-2, Kalulu la riacciuffa nel recupero La partita tra Juventus e Lazio finisce 2-2, con Kalulu che segna il gol del pareggio all’ultimo minuto. Kalulu nel recupero evita la sconfitta alla Juve, Pedro e Isaksen illudono la Lazio: allo Stadium finisce 2-2 La partita si chiude con un pareggio 2-2 all’ultimo secondo, quando Kalulu segna il gol che evita alla Juventus di perdere. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Pazza Lazio, da 2-0 a 2-2 e poi vince su rigore al 100'! Ma Sarri perde due titolari per la Juve; Commento all'articolo Primavera i ragazzi di Morrone chiudono 33 contro i bianconeri una gara pazza la doppietta di Negri la rimonta e il gioiello finale Gol e ribaltoni Lo Monaco riacciuffa la Juve; Rassegna stampa 01/02/2026; Primavera, i ragazzi di Morrone chiudono 3-3 contro i bianconeri una gara pazza: la doppietta di Negri, la rimonta e il gioiello finale. Gol e ribaltoni, Lo Monaco riacciuffa la Juve. La Juve riacciuffa la Lazio al 96', finisce 2-2 a TorinoLa Juventus riacciuffa la Lazio al 96' ed evita una sconfitta casalinga. che avrebbe pesato in classifica. Biancocelesti in vantaggio con Pedro nel recupero del primo tempo. Raddoppio di Isaksen ad in ... ansa.it La Juventus riacciuffa la Lazio nel recupero: 2-2 in rimonta allo StadiumI biancocelesti sprecano un paio di occasioni per chiudere la gara e alla fine il difensore francese rimette in equilibrio la gara al 96' ... sport.quotidiano.net Marco #Baroni si è complimentato per la reazione del suo #Torino. A Sky il tecnico granata ha infatti lodato la caparbietà (dopo una buona parte di secondo tempo oggettivamente difficile) con cui i granata hanno riacciuffato la partita contro la #Fiorentina facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.