Kalulu nel recupero evita la sconfitta alla Juve Pedro e Isaksen illudono la Lazio | allo Stadium finisce 2-2

La partita si chiude con un pareggio 2-2 all’ultimo secondo, quando Kalulu segna il gol che evita alla Juventus di perdere. La Lazio aveva portato avanti la partita con i gol di Pedro e Isaksen, ma nel finale McKennie e Kalulu trovano il pareggio, regalando ai bianconeri un punto d’oro. La sfida all’Allianz Stadium si è conclusa con un risultato che lascia entrambi i team insoddisfatti, ma con la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo minuto.

