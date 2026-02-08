Kalulu nel recupero evita la sconfitta alla Juve Pedro e Isaksen illudono la Lazio | allo Stadium finisce 2-2
La partita si chiude con un pareggio 2-2 all’ultimo secondo, quando Kalulu segna il gol che evita alla Juventus di perdere. La Lazio aveva portato avanti la partita con i gol di Pedro e Isaksen, ma nel finale McKennie e Kalulu trovano il pareggio, regalando ai bianconeri un punto d’oro. La sfida all’Allianz Stadium si è conclusa con un risultato che lascia entrambi i team insoddisfatti, ma con la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo minuto.
La Juventus trova il pareggio contro la Lazio nei minuti di recupero: ai gol capitolini di Pedro e Isaksen rispondono McKennie e Kalulu.
