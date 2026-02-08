Diretta gol Serie A LIVE | Juventus Lazio 2-2 Kalulu la riacciuffa nel recupero

La partita tra Juventus e Lazio finisce 2-2, con Kalulu che segna il gol del pareggio all’ultimo minuto. La gara è stata combattuta fino alla fine, con entrambe le squadre che cercano i tre punti. La Juventus aveva preso il comando, ma la Lazio ha reagito e ha trovato il gol del pareggio nel recupero. La sfida della 24esima giornata di Serie A si conclude così, lasciando in bilico le posizioni in classifica.

