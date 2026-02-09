la juve riprende la lazio finisce 2 a 2 allo stadium

La Juventus pareggia 2-2 contro la Lazio allo Stadium. La partita è finita con un gol nel recupero di Kalulu, che ha salvato i bianconeri da una sconfitta. Nel giorno in cui lo Stadium festeggia il rinnovo di Yildiz fino al 2030, i padroni di casa hanno subito il gol del pari all’ultimo minuto.

AGI - Kalulu salva in extremis la Juventus nel giorno in cui l' Allianz Stadium festeggia il rinnovo fino al 2030 di Yildiz: contro la Lazio, infatti, termina 2-2 con gol del pareggio del difensore francese al 96'. Impresa solo sfiorata dai biancocelesti, che si sono visti recuperare un doppio vantaggio e continuano a non riuscire a vincere due partite di fila. Spalletti si affida di nuovo a David centravanti, supportato da McKennie e Yildiz. Sarri, invece, ritrova Romagnoli ma di fianco a Gila c'è Provstgaard, mentre in attacco è confermato il tridente Isaksen-Maldini-Pedro. Inizio partita e gol annullato. 🔗 Leggi su Agi.it

La partita si chiude con un pareggio 2-2 all’ultimo secondo, quando Kalulu segna il gol che evita alla Juventus di perdere.

Il secondo tempo dello scontro tra Juventus e Lazio è iniziato all’Allianz Stadium, con la partita ancora ferma sul punteggio di 0-1 in favore dei biancocelesti.

