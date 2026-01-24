Trump minaccia il Canada | dazi al 100% se stringe accordi con la Cina

L’attuale contesto geopolitico tra Stati Uniti e Canada si trova in una fase di alta tensione. In particolare, le recenti dichiarazioni di Trump minacciano di imporre dazi del 100% qualora il Canada decida di stringere accordi con la Cina. Questa situazione evidenzia le complessità diplomatiche e commerciali che influenzano la stabilità regionale e le relazioni internazionali nel Nord America.

L'attuale scenario geopolitico sta vivendo una fase di estrema tensione che vede come protagonisti gli Stati Uniti e il Canada, storici alleati del Nord America. Il pomo della discordia è rappresentato dai rapporti commerciali con la Cina, una questione che Donald Trump ha trasformato in un terreno di scontro frontale. La minaccia lanciata dal presidente americano è di una portata senza precedenti: l'imposizione di dazi al 100 per cento su tutte le merci canadesi qualora il governo di Ottawa dovesse finalizzare intese strategiche con Pechino. Questa presa di posizione non è soltanto una manovra economica, ma un segnale politico inequivocabile che mira a blindare i confini commerciali del continente americano contro l'influenza asiatica.

