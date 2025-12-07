Dazi se non riduce il deficit con l' Ue Ora Macron copia Trump e avverte la Cina

Parigi opta per il registro della fermezza nei confronti di Pechino. Le dichiarazioni di Emmanuel Macron sul possibile ricorso a dazi europei arrivano in un contesto internazionale già carico di tensioni commerciali. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, il presidente francese ha sollevato la questione del deficit commerciale europeo direttamente nei colloqui con il presidente Xi Jinping, descrivendolo come uno squilibrio "insostenibile" nel medio periodo. Il disavanzo tra Unione europea e Cina continua infatti ad ampliarsi, spinto dall'aumento delle esportazioni cinesi verso il mercato europeo, in particolare nei settori industriali ad alto valore strategico.

