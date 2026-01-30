Domenica 1° febbraio i Musei Capitolini aprono le porte gratuitamente, e anche la mostra “La Grecia a Roma” potrà essere visitata senza spendere un euro. È un’occasione da non perdere per chi vuole scoprire l’antica cultura greca e romana, approfittando dell’ingresso gratuito nei siti archeologici e musei di Roma. La prima domenica del mese, molte aree della città si aprono al pubblico senza costi, inclusa questa mostra che permette di vedere da vicino reperti e opere che raccontano il rapporto tra le due civiltà.

Ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale domenica 1° febbraio Eccezionalmente a ingresso gratuito anche la mostra La Grecia a Roma ai Musei Capitolini Ingresso gratuito per tutti il 1° febbraio – prima domenica del mese – nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, offre l’opportunità di scoprire collezioni permanenti, mostre temporanee e luoghi simbolo della Capitale. Anche nella prima domenica di febbraio sarà possibile partecipare alle visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143, durante le quali guide esperte accompagneranno i visitatori alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, fornendo approfondimenti sulla sua storia millenaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

