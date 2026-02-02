Le strade di Offida si sono riempite di musica, maschere e allegria. La mattina del 1° febbraio 2026, il centro storico si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico di colori e tradizioni, con persone che si divertivano tra sfilate e balli. La festa di strada ha coinvolto grandi e piccini, creando un’atmosfera di festa che durerà ancora nei prossimi giorni.

A Offida, nella mattinata del 1° febbraio 2026, il centro storico si è trasformato in un palcoscenico vivente di colori, suoni e tradizioni. La Domenica degli Amici ha segnato l’apertura ufficiale del Carnevale Storico locale, evento atteso da mesi che ha richiamato folle di visitatori da tutta la regione. Nonostante il freddo pungente, la partecipazione è stata massiccia: ristoranti, osterie e trattorie hanno registrato affluenza massima già nei giorni precedenti, con molti locali completamente prenotati già da settimane. Il borgo medievale, già da anni simbolo della festa popolare, ha mostrato tutta la sua anima attraverso le performance delle congreghe, gruppi storici che incarnano la tradizione carnascialesca con maschere, costumi elaborati e spettacoli itineranti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Feste di strada animate da maschere e colori, la città si tinge di allegria in attesa del Carnevale vero e proprio.

