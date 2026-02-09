La Gita un podcast che racconta l’esodo giuliano-dalmata attraverso la voce di una bambina profuga

Durante le celebrazioni del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, 24 Ore Podcast ha presentato “La Gita”, un episodio che racconta l’esodo giuliano-dalmata attraverso gli occhi di una bambina profuga. L’autore Alessandro Casale ha scelto di usare la voce di una piccola testimone per rivivere quei momenti drammatici e farli conoscere anche alle nuove generazioni.

In occasione delle celebrazioni del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, istituito per non dimenticare i massacri delle foibe, 24 Ore Podcast presenta La Gita, un lavoro di Alessandro Casale che. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - La Gita, un podcast che racconta l’esodo giuliano-dalmata attraverso la voce di una bambina profuga Approfondimenti su Gita Esodo Una mostra per le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata Oggi a Modena si tiene l’inaugurazione di una mostra dedicata alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. "Magazzino 18", la memoria dell’esodo giuliano-dalmata custodita con il teatro civile A Chiaravalle, il teatro ha preso il palco per ricordare. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Gita Esodo Argomenti discussi: La Gita – la memoria che diventa voce nel nuovo podcast di Radio 24; In uscita mercoledì 4 febbraio, in occasione della giornata del ricordo, il podcast: La gita – di Alessandro Casale per non dimenticare i massacri delle foibe attraverso il racconto, il ricordo e la voce di Alida; la gita Archivi; Mamma non paga la gita scolastica: Mio figlio l'unico escluso. A causa di un lutto mi sono dimenticata di versare la quota. Il Giorno del ricordoIn occasione della giornata del ricordo, 24 Ore Podcast presenta La gita di Alessandro Casale, per non dimenticare i massacri delle foibe attraverso il racconto, il ricordo e la voce di Alida ... ilsole24ore.com 24Ore Podcast presenta La Gita, la memoria dell’esodo raccontata dalla voce di una bambinaIn occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, 24 Ore Podcast presenta La Gita. Storia di un esodo, il nuovo podcast di Alessandro Casale, in uscita mercoledì 4 febbraio. Disponibile sul sito e ... fm-world.it *_©Angelo Antonio Messina Il 10 febbraio, giorno del Ricordo, rappresenta un momento significativo per riflettere su una delle pagine più dolorose della storia italiana: l'esodo giuliano-dalmata e i massacri delle foibe. In questa cornice, il podcast "La Gita", rea facebook "La Gita, storia di un esodo" è il podcast di Radio 24 e Clacson Media, a cura di Alessandro Casale, che racconta l’esodo giuliano-dalmata attraverso gli occhi di Alida, una bambina di cinque anni. Ascolta il primo episodio: shorturl.at/gKmrA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.