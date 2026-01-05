La Ginecologa risponde Perché ho già le vampate se i cicli sono regolari?
Gentile Alba, è possibile avere vampate di calore anche con cicli regolari a 45 anni, in quanto possono essere segno di cambiamenti ormonali legati alla menopausa. È importante monitorare i sintomi e consultare uno specialista per una valutazione approfondita. La Dottoressa Monica Calcagni spiega come affrontare questa fase di passaggio, caratterizzata da variazioni ormonali che potrebbero presentarsi anche con cicli ancora regolari.
C ara Dottoressa, ho 45 anni, cicli ancora regolari ma ho iniziato ad avere le vampate, cosa vuol dire? grazie, Alba Come attraversare le fasi della vita come riti di passaggio: dall’età fertile alla menopausa X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. La dottoressa Monica Calcagni Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi sono laureata con lode all’ Università di Roma “Tor Vergata”, dove ho conseguito anche la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode e un Master di II livello in Medicina Estetica, oltre a varie certificazioni specialistiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
