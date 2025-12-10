Il Diavolo tira un sospiro di sollievo Leao sarà pronto per la Supercoppa

Il ritorno di Rafael Leao in vista della Supercoppa rappresenta una notizia positiva per il Milan, che affronta le sfide del calcio moderno tra pragmatismo, analisi statistica e le incognite legate alle condizioni dei propri giocatori. Tra le tensioni tattiche e le speranze di recupero, il club si prepara a un appuntamento importante, confidando nella rinascita di alcuni protagonisti.

L’eccessivo pragmatismo, i nodi del baricentro basso che vengono al pettine del risultato contro le piccole, la bulimia statistica del calcio d’oggi che nasconde il reale apporto di Adrien Rabiot, la dipendenza dalle lune di Rafael Leao, infortunato a Torino ma recuperabile per la Supercoppa. Il Milan da primato pare in una sola notte aver deciso di cancellare tutti i luoghi comuni di questa stagione con un colpo di spugna. La critica superficiale è nuda. Tre reti al Torino per dire, in primo luogo, che non è una questione di anti-giochismo quando il rossonero trova le “provinciali“. Cosa dicono i numeri? Sedici reti in tutto in campionato tra Cremonese, Lecce, Udinese, Fiorentina, Pisa, Parma e granata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net