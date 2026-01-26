Giunta Sala: sinistra troppo estrema? Carlo Calenda, leader di Azione, presenterà a Milano le proposte del suo partito per migliorare la sicurezza, incontrando anche il sindaco Beppe Sala. L’evento, inserito nella manifestazione di Forza Italia «Più libertà», rappresenta un’occasione per discutere di temi cruciali per la città, evidenziando la volontà di un dialogo costruttivo e di proposte concrete per il territorio.

Non ha ancora gettato il cuore oltre l'ostacolo ma i presupposti ci sono tutti, eccome. Il leader di Azione Carlo Calenda oggi presenterà (anche) al sindaco Beppe Sala le proposte del partito per rendere Milano più sicura, ma ospite della kermesse di Forza Italia «Più libertà. più crescita» promossa ieri dalla presidente della Consulta nazionale Letizia Moratti al Teatro Manzoni ha ricordato che al voto per le Comunali nelle grandi città «abbiamo sempre fatto scelte nel merito, e in particolare riguardano le scelte dei nomi. Attualmente siamo nella coalizione che sostiene Sala ma è importante che il prossimo candidato abbia ben chiari i problemi che la città sta vivendo adesso, e quindi che non mostri l'approccio ideologico che un pezzo di questa coalizione di sinistra sta seguendo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Giunta troppo a sinistra: "Serve subito un rimpasto"

Caccialupi: “L’immigrazione clandestina è un problema europeo. L’estrema sinistra è violenta, come dimostra l’aggressione a Gn”L’immigrazione clandestina rappresenta una sfida a livello europeo, mentre in Italia si registrano episodi di violenza politica da parte dell’estrema sinistra.

Giunta Sala, sinistra troppo estremaCalenda stronca Majorino: Il nostro candidato non dovrà essere ideologico ... msn.com

Comunali a Milano, Forza Italia corteggia Azione. E Calenda critica Sala: «Ombre di sinistra estrema nella sua giunta»Il leader di Azione ha partecipato alla festa degli Azzurri al Teatro Manzoni: «Dialogo con tutti». Ma su Majorino: «Difficilmente potremo sostenerlo come candidato sindaco». La suggestione del «salto ... milano.corriere.it

