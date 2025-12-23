Nuovo sciopero dei dipendenti Ikea di San Giovanni Teatino la protesta indetta da Filcams Cgil Chieti

I dipendenti del negozio Ikea di San Giovanni Teatino sono nuovamente in sciopero, indetto da Filcams Cgil Chieti. La protesta segue le recenti iniziative dei lavoratori, che manifestano per migliorare le condizioni di lavoro e le garanzie contrattuali. La situazione evidenzia le tensioni interne al punto vendita e la volontà dei dipendenti di ottenere un confronto costruttivo con l’azienda.

Tornano a scioperare i lavoratori del punto vendita Ikea di San Giovanni Teatino, dopo la protesta di qualche settimane fa. Questa volta, i dipendenti del negozio abruzzese si fermeranno nel giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e.

